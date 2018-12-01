AK Parti Adayı Demir, Havza'yı Ziyaret Etti

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Havza ilçesinde partililerle buluştu.

Demir, Havza'da partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle toplantı yapan Demir, gönül belediyeciliği anlayışı ile yola çıktıklarını söyledi.

Demir, Samsun'da uygulayacakları belediyecilik ile örnek olacaklarını dile getirerek, "Tüm mahallelerimizin, tüm halkımızın talep ve sorunlarını yerinde tespit edeceğiz. 5 milyar liralık yatırım planlaması yapmaktayız. Havza bizim için önemli bir ilçe. Havza için de projelerimiz hazır." dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise Demir'in AK Parti'nin kuruluşundan bu yana partinin bir neferi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl hizmetlerini milletin isteklerine göre belirliyor ise AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir de milletimizin talep ve önerileri doğrultusunda Samsun'a hizmet edecektir."

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Demir'in bakanlığı döneminden bu yana her zaman Havza'nın yanında olduğunu kaydetti.

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman da büyük bir heyecanla 31 Mart yerel seçimlerine hazırlandıklarını kaydetti.

Havza Belediye Başkanı İkiz, toplantı sonunda Demir'e, ziyareti anısına semaver hediye etti.

Demir, ilçedeki programı kapsamında Havza Avcılar Kulübünü de ziyaret ederek, kulüp üyeleriyle sohbet etti.