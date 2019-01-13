AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, "Gönül belediyeciliği ile halka dokunan, koltuğundan ve makamından güç alarak değil, halka inen, yüreği ve merhametiyle bakan belediye başkanları ile yol alacağız." dedi.

AK Parti'nin Muş'taki 5 ilçe, 17 belde belediye başkan adayı törenle tanıtıldı.

Polat, Muş Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, belediyeciliğin amacının illerde, ilçelerde, beldelerde, mahallelerde ve sokaklarda huzurlu, güvenli ve refah içinde bir yaşam sağlanması olduğunu söyledi.

AK Parti'nin "gönül belediyeciliği" yapacak kadrolarla yol alacağını ifade eden Polat, "Gönül belediyeciliği ile halka dokunan, koltuğundan ve makamından güç alarak değil, halka inen, yüreği ve merhametiyle bakan belediye başkanları ile yol alacağız." diye konuştu.

Polat, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde, 'Önce yerelde kalkınma' dediklerini anımsattı.

Şimdi, "Tevazu, gayret ve samimiyet" diyerek halka hizmet için çabaladıklarını belirten Polat, bir taraftan ülkeye hizmet için çalışırken diğer taraftan içerideki ve dışarıdaki şer odaklarıyla, yanlış insanlarla mücadele ettiklerini vurguladı.

Polat, bu gücü milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu güvenden aldıklarını vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"Neticede her şey bu aziz milletinin gözünün önünde oluyor. Bu millet doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü ayırt edebilecek ferasete sahip bir millettir. Hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yalnız bırakmayacaktır. Yerelde de büyük bir değişim ve dönüşüm başlatarak farklı insanlarla yola çıkıp kalite katmayı hedefliyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu konuda yeni seçilecek ilçe ve belde belediye başkanlarımız, üstüne düşeni tevazu, samimiyet ve gayretle o koltuğa güç verecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında ortaya çıkan ve Yenikapı bilinci ile şekillenen Cumhur İttifakı'na ayrı bir önem verdiğini ifade eden Polat, her zaman bu ittifakın arkasında durmaya devam edeceklerini aktardı.

Programda, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ilçe ve belde belediye başkan adayları sahneye çağrılarak halka tanıtıldı.

Kaynak: AA