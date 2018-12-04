AK Parti Aday Adayı İnce Açıklaması

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Emrah İnce, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini Akçadağ'da hemşehrilerimizle buluşturacağız" dedi

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı İnce tempoyu arttırdı. Seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen İnce, İlçenin sorunları ve çözüm yolları noktasında vatandaşla işbirliği içerisinde hareket edeceklerini ifade ederek," Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini düzenleyeceğiz mahalle ve ev toplantıları ile dinleyeceğiz.Biz Akçadağ'ı daha güzel ve daha iyi yaşanabilir bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Biz bir çalışma yaparken, yaptık oldu demek yerine istişare yaparak, konunun uzmanları ile görüşerek, halkın benimsediği projeleri hayata geçireceğiz. Halkımızla sürekli iç içe olacağız. Çünkü,gönüllerin kazanılmasının gerektiğine inanıyoruz.Eğer gönüller kazanılmışsa en büyük hizmet odur.Sahip olduğumuz bilgi birikim ve tecrübelerimizi yerel yönetim kanalıyla vatandaşlarımıza hizmet olarak dönüştürme gayretinde olacağız.O yüzden gönül belediyeciliği sloganı ile yola çıktık.Yol,köprü,bina yapmak kolaydır,önemli olan gönül yapmaktır biz gönül yapamaya geliyoruz. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini Akçadağ'da hemşehrilerimizle buluşturacağız" diye konuştu. - MALATYA