AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı
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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı

24.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:26
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne, 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne, 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, çalışmalarını sürdürüyor.

Kongreye davet edilen siyasi partilerin temsilcileri, salonda bulunan özel bölümden kongreyi takip ediyor.

Kongreye, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Genel Başkan Yardımcıları, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mikail Şahin ile Ahmet Yelis, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi, Erdoğan Sincer, Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, MHP'den TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Taşlıçay, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ile Hasan Bitmez, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ile Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ile MKYK üyesi Abdülkadir Yılmaz katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:35:06. #1.15#
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