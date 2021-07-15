AK PARTİ'den Hülya Avşar bombası!
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AK PARTİ'den Hülya Avşar bombası!

AK PARTİ'den Hülya Avşar bombası!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, AK Parti'nin Ayvalık Belediye Başkanlığı için Hülya Avşar'ı aday gösterme niyetinde olduğu iddiasını aktardı. İşte o yazı...

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, bugün yayımlanan yazısında "AK Parti, Ayvalık Belediye Başkanlığı'nı kazanmak için Hülya Avşar'ı aday gösterme niyetinde. O amaçla Balıkesir'de bir görüşme bile yaptılar" iddiasını aktardı.

"YEREL SEÇİMLERE ÇOK VAR AMA..."

Balıkesir'de aldığı bu bilginin kaynağının sağlam olduğunu belirten Eyüboğlu, "Üstelik yerel seçimlere daha çok vardı. Ama söz konusu Hülya Avşar olunca bu bilgiye kayıtsız kalmam imkansızdı. Haber kaynağımdan konuya dair biraz daha bilgi istedim" ifadesini kullandı. Eyüboğlu, şöyle devam etti:

"Taraflar arasındaki görüşmenin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştiğini öğrendim. Avşar'la görüşenler kimlerdi? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Danışmanı Cengiz Zeybek, Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin ve Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay.

Bu bilgiler ışığında her sene olduğu gibi bu yıl da Ayvalık'taki yazlığında tatil yapan Avşar'ı arayıp, aldığım bilgiyi paylaştım. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a Ayvalık'ta gördüğü bazı sorunları iletmek için gittiğini söyledi. Avşar, AK Parti'den ilk yerel seçimlerde Ayvalık Belediye Başkanlığı adaylığı için teklif alıp almadığını ve ne cevap verdiğini sordum.

"HENÜZ HABERLİK BİR DURUM YOK"

Avşar Kızı'nın şu yanıtı, şimdiden siyasete hazırlık yaptığının kanıtı gibiydi: 'Henüz yazacak haberlik bir durum yok!' Yerel seçimlere daha çok var, bekleyip göreceğiz. Bakalım daha şimdiden Balıkesir'de AK Partililerin konuştuğu gibi Hülya Avşar, belediye başkanlığına aday gösterilecek mi? Ayvalık seçmeni, Avşar'ı belediye başkanı seçecek mi?"

Hülya Avşar, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada, AKP'ye oy verdiğinin ortaya çıkmasından sonra kendisine yüklenildiğini söylemişti.

AK PARTİ'den Hülya Avşar bombası!
AK PARTİ'den Hülya Avşar bombası!

Kaynak: Snob Magazin

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