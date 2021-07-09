AK Kadınlar, Eynesil'deki kadına yönelik şiddeti kınadı
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AK Kadınlar, Eynesil'deki kadına yönelik şiddeti kınadı

AK Kadınlar, Eynesil'deki kadına yönelik şiddeti kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Giresun Kadın Kolları üyeleri, Eynesil ilçesinde CHP'li belediye başkanının yanında kadına yapılan şiddeti kınadı.

AK Parti Giresun Kadın Kolları üyeleri, Eynesil ilçesinde CHP'li belediye başkanının yanında kadına yapılan şiddeti kınadı.

AK Parti Giresun Kadın Kolları, Giresun'un Eynesil ilçesinde önceki gün Ülfet Dikici'nin darp edilmesi olayını kınayarak, basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Maalesef Eynesil ilçemizde kamu vicdanını derinden yaralayan üzücü bir olay meydana gelmiştir. Ülfet Dikici'nin oğlu, gelini ve torunları ile birlikte gittiği belediyeye ait parkta CHP'li belediye başkanının gözleri önünde başkanın ekibinin de içinde bulunduğu 10 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğramasını şiddetle kınıyoruz. Gittikleri parkın temizlenmesi talebi üzerine CHP'li belediye, eleştiriyi kabul etmeyip küçük çocukların gözü önünde Ülfet Dikici'yi, oğlunu ve gelinini darp ettiriyor. 10 kişinin birden savunmasız masum kişilere saldırması insanlığa sığmaz. Hukuk da kamu vicdanı da bunun hesabını sorar. Mağdurların mevcut durumları, aldıkları raporlar saldırının ne derece vahşi ve acımasızca yapıldığını gözler önüne sermektedir. En ufak bir eleştiriye, göreve çağırmaya bile tahammül edemeyip yaşlı bir kadın ile oğlu ve gelinine önce sözlü, sonra da ağır fiziksel şiddet uyguluyor, darp ediyorlar. İşte CHP'nin gerçek yüzü. Cana kast edilircesine ağır şekilde darp edilen babaanne Ülfet Dikici'nin 'Torunlarımın gözü önünde oğlumu dövmeye başlayınca oğlumu kurtarmaya gittim. 10 kişi saldırdılar, gelinime de tokat attılar. Sonra da bana saldırdılar. Vicdansızlar' ifadesi içimizi acıtmış, kamu vicdanını yaralamıştır. CHP'nin kadına yönelik şiddet konusundaki ikiyüzlü zihniyeti bugün de kendini Giresun Eynesil'de gösterdi" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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