Ak Belediyeler 2019 Yolunda - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde hedeflerinin oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca "AK Belediyeler 2019 Yolunda" adıyla düzenlenen bölge toplantılarının Ege ayağı, Denizli'de başladı.

Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve üç gün sürecek Yerel Yönetimler Ege Bölge Toplantısı'na Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illerinden 102 belediye başkanı ile büyükşehir belediye başkan vekilleri, il genel meclisi başkanları ve il yerel yönetimler başkanları katıldı.

2019 Yerel seçim hedefi: 50+1

Oturumlara başkanlık eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda 2019 yol haritasını konuşacaklarını, yapılan ve yapılması gereken çalışmaları gözden geçireceklerini belirtti.

Başarı hikayelerine imza atan bütün belediye başkanlarına teşekkür eden Kaya, "AK Parti belediyeleri olarak 2019'a giderken seçimlerde 50 artı 1 hedefine ulaşmak hatta onu da aşabilmek için Erzurum'da Doğu Anadolu Bölgesi ile başladığımız toplantılarda bugün Ege'deyiz." dedi.

Şu ana kadar 4 bini aşan meclis üyeleriyle toplantı yaptıklarını aktaran Kaya şöyle konuştu:

"Hedefimiz, belediyeler olarak 2019 Mart'ında Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek bir oyla güzel bir hediyede bulunmak. Türkiye'de bin 398 belediyenin 884'ü AK Partili. Hedefimiz yerel seçimlerde oy oranımızı yüzde 50'nin üzerine çıkarmak. Bunu gerçekleştirecek tabloyu görmekteyim, belediyelerimiz buna hazırlar. Gerek yatırımlarıyla gerek halkla ilişkileriyle gerek teşkilat motivasyonuyla buna hazırlar. Şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah Rabb'im bereketli bir sonucu 2019 Mart'ında bize nasip eder."