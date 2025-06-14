AJET BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL BİLET KAMPANYASI: AJet Babalar Günü'ne özel bilet kampanyası ne zaman, hangi uçuşları kapsıyor?

Uygun fiyatlı yurt içi ve yurt dışı uçak bileti arayan yolcular, AJet'in 2025 yılına özel kampanya dönemlerini ve avantajlı bilet fırsatlarını yakından takip ediyor. Özellikle seyahatlerinde tasarruf sağlamak isteyenler için erken rezervasyon olanakları, promosyon indirimleri ve dönemsel fırsatlar büyük kolaylık sunuyor. AJet'in sunduğu özel kampanyalar sayesinde, farklı ülkeler ve iller arasında daha ekonomik şekilde seyahat etmek mümkün hale geliyor. Seyahat planı yapanlar, "AJet Babalar Günü'ne özel indirimli bilet satışları ne zaman başlıyor?" ve "En ucuz bilet nasıl bulunur?" sorularına yanıt ararken, avantajlı fiyatlarla uçmanın yollarını da araştırmaya devam ediyor. Peki, 2025 AJet'in kampanya dönemi ne zaman başlayacak? Yurt dışı ve yurt içi uçuşlar için en ekonomik biletler nasıl temin edilir? İşte hesaplı seyahat etmek isteyen yolcular için merak edilen detaylar…

AJET BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL KAMPANYASI ŞARTLARI NELERDİR, NE ZAMAN?

AJet, 14-15 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olan özel kampanyasında "AJETBABA" promosyon kodunu kullananlara yüzde 30 indirim sunuyor. Kampanya, 15 Eylül ile 15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

Uçuş planı esnek olanlar için oldukça avantajlı olan kampanya kapsamında toplamda 80.000 koltuk satışa sunulacak. Kampanya hem yurt içi hem de yurt dışı tüm uçuşlar için geçerli olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak unutulmaması gereken en önemli detay, bu indirimden yalnızca AJet mobil uygulaması üzerinden faydalanılabiliyor olması.

AJet Babalar Günü'ne özel bilet kampanyası

AJet, sadece uygun fiyatlarla değil, sunduğu hizmetlerle de öne çıkıyor. 8 kg kabin bagajı, ekstra bagaj seçenekleri, lezzetli AJet Cafe menüsü ve kişiselleştirilmiş koltuk seçimi gibi imkanlarla konforlu bir uçuş deneyimi sunuyor.

Ayrıca kampanya, gidiş-dönüş ya da tek yön bilet alımlarında da geçerli. Vergi ve harçların fiyata dahil olmadığı kampanya, yalnızca AJet'in düzenlediği tarifeli seferlerde kullanılabiliyor.

AJet, her kampanyasında olduğu gibi bu kampanyada da kuralları değiştirme ya da kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutuyor. Kurallara aykırı kullanım durumunda yasal işlem yapılabileceği de belirtiliyor.