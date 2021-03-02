Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti

Şimdilerde YouTube'da program sunan Armağan Çağlayan, şarkıcı Ajdar'ı konuk etmek için aradıklarını ancak kendilerinden 1 milyon euro yani 8.8 milyon TL talep ettiğini söyledi.

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' adlı programında oyuncudan şarkıcıya, siyasetçiden iş insanına kadar birçok kişiyi ağırlıyor. Çağlayan son olarak şarkıcı Ajdar'ı konuk etmek istedi ancak aldığı cevapla adeta dumur oldu.

PROGRAMA GELMEK İÇİN 1 MİLYON EURO İSTEDİ

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Armağan Çağlayan, "Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni'de konuk etmek için Ajdar'ı aradık. Konuk olmak için 1 milyon euro istedi" ifadelerini kullandı. Çağlayan paylaşımına "Verin" diyerek cevap veren bir sosyal medya kullanıcısına da eğlenceli bir cevap vererek "Kredi için başvurduk" dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN YORUMU GÜLDÜRDÜ

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da herkesi güldüren paylaşıma sessiz kalamadı. Çağlayan'ın Ajdar'la ilgili paylaşımına yorum yapan Kaftancıoğlu "Beni bir kahveye kandırmış mı oluyorsun bu durumda" diyerek espri yaptı.

ENGELLİ KIZI İÇİN YARDIM İSTEYEN KADINI TERSLEMİŞTİ

Şarkıcı Ajdar Anık, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığı canlı yayına bir kadını konuk almıştı. Kadının engelli çocuğu için manevi olarak yardım istemesiyle sinirlenen Ajdar, "Burası yardım kuruluşu değil, ben bir starım. Sen git devlete başvur" diyerek tepki göstermişti.