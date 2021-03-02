Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti
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Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti

02.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:06

Şimdilerde YouTube'da program sunan Armağan Çağlayan, şarkıcı Ajdar'ı konuk etmek için aradıklarını ancak kendilerinden 1 milyon euro yani 8.8 milyon TL talep ettiğini söyledi.

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' adlı programında oyuncudan şarkıcıya, siyasetçiden iş insanına kadar birçok kişiyi ağırlıyor. Çağlayan son olarak şarkıcı Ajdar'ı konuk etmek istedi ancak aldığı cevapla adeta dumur oldu.

PROGRAMA GELMEK İÇİN 1 MİLYON EURO İSTEDİ

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Armağan Çağlayan, "Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni'de konuk etmek için Ajdar'ı aradık. Konuk olmak için 1 milyon euro istedi" ifadelerini kullandı. Çağlayan paylaşımına "Verin" diyerek cevap veren bir sosyal medya kullanıcısına da eğlenceli bir cevap vererek "Kredi için başvurduk" dedi.

Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN YORUMU GÜLDÜRDÜ

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da herkesi güldüren paylaşıma sessiz kalamadı. Çağlayan'ın Ajdar'la ilgili paylaşımına yorum yapan Kaftancıoğlu "Beni bir kahveye kandırmış mı oluyorsun bu durumda" diyerek espri yaptı.

Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti

ENGELLİ KIZI İÇİN YARDIM İSTEYEN KADINI TERSLEMİŞTİ

Şarkıcı Ajdar Anık, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığı canlı yayına bir kadını konuk almıştı. Kadının engelli çocuğu için manevi olarak yardım istemesiyle sinirlenen Ajdar, "Burası yardım kuruluşu değil, ben bir starım. Sen git devlete başvur" diyerek tepki göstermişti.

Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti

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Haber Yorumları (40)
KSJDKLAJSKLD: O değil de Armağan Çağlayan''ı okula yeniden mi? yazdırsanız bu nasıl Türkçedir.
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AJDAR: 1 MİLYON EURO ÇOK GELDİYSE PAZARLIK PAYI VAR ANLAŞIRIZ ARMAĞAN BEY :p
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TOPLUM MÜHENDİSİ: Ne yani bedava mı çıksın ?
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