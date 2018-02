Ajda Pekkan ve Zeynep Kartal Londra Moda Haftası'nda

Türkiye'nin tanınmış moda tasarımcılarından Zeynep Kartal, pop müziğinin süper starı Ajda Pekkan için hazırladığı 25 parça özel koleksiyonu, Londra Moda Haftası kapsamında podyuma çıktı.

Başkent Londra'nın Covent Garden semtindeki Freemason's Hall Salonu'nda yaklaşık 400 davetliye gösterime giren koleksiyon, tasarımları ile birçok ünlüyü kırmızı halıda yürüten Zeynep Kartal'ın en yeni koleksiyonu olarak görücüye çıktı.

Defile Öncesi Elbise-i Osmaniyye Sergisi

"Ajda Pekkan by Zeynep Kartal" koleksiyonunun dünyanın dört bir yanından seçkin bir davetli kitlesine sunulan defile öncesinde bir "Elbise-i Osmaniyye" sergisi düzenlendi. Sergide Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı din ve etnik kökenlere mensup halklara yönelik kucaklayıcı yapısı vurgulandı.

"Ülkemizin biz sanatçılara İhtiyacı Var"

DHA'ya konuşan Zeynep Kartal, defile öncesi düzenlenen Elbise-i Osmaniyye Sergisi'yle ilgili bilgi verdi. Londra Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Elbise-i Osmaniyye Sergisi ve "Ajda Pekkan by Zeynep Kartal" koleksiyon sunumu, sıradan bir defile olmanın ötesinde, değerlerine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceği şekillendirebilen Türk kadınlarını temsil etme ve dünyaya tanıtma misyonu taşıdığını söyledi.

Kartal,"Çok güzel bir koleksiyon hazırladık. Güzel bir kalabalık vardı. Ajda Hanım ile beraber ülkemizi temsil ettik. Ülkemizin böyle durumlarda en çok ihtiyacı olan biz sanatçılara görev düşüyor. Onun için bizler, bu platformlarda söz sahibiyken ülkemize destek olmamız gerekiyor" dedi.

"Ülkemizin ve kadınlarımızın dünyada ne kadar önemli bir yeri olduğunu gösterelim istedik"

"Biz de ülkemizi temsil etmek için buradayız. Hep birlikte çok güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Biraz yorulduk ama değdi. Çok güzel geçti" diyen pop müziğimizin süper starı Ajda Pekkan, "Benim için çok değişik bir tecrübe oldu. Bundan böylede bu etkinlikleri devam ettireceğiz kendi ülkemiz adına. Bundan sonra belki konserlerde olacak. Bugünkü küçük bir provaydı, başlangıçtı. Neler olacak, bekleyip göreceğiz. Biz istedik ki ülkemizde kadınların ve ülkemizin dünyada ne kadar önemli bir yeri olduğunu gösterelim. Bu bir göstergeydi bizim için. Sadece burayla bitmiyor. Bir sanatçı olarak bize ne düşüyorsa onu yapmak durumundayız. Bizde bunu en iyi şekilde temsil etmek için başladık zaten. Bu defileyi izlemeye gelen veya izleyemeyen, bizi uzaktan da olsa takip eden insanlara bütün sevgilerimi yolluyorum. İnşallah en kısa zamanda birlikte olmak dileğiyle" diye konuştu.

"Kalbimiz Afrin'de"

Kartal ve Pekkan DHA'ya verdikleri röportajda ayrıca Afrin'deki askerleri desteklediklerini söylerken Pekkan, "Her an aklımız yüreğimiz Afrin'de. Kalbimiz Afrin'deki askerler için atıyor. Biz onların manevi olarak her zaman yanındayız" dedi.