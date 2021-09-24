Aizanoi Antik Kenti'nin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aizanoi Antik Kenti'nin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor

AA / Muharrem Cin - Haberler | Kültür Sanat
Aizanoi Antik Kenti'nin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, gerçekleştirilecek projelerle Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılacağını söyledi.

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (AA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, gerçekleştirilecek projelerle Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılacağını söyledi.

Çelik, Zeus Tapınağı alanında "Antik dünyanın ilkler kenti Aizanoi yeniden doğuyor" adlı projenin tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen antik kentin Türkiye'nin önemli kültürel değerleri arasında olduğunu belirtti.

Antik kentin insanlığın kültürel mirası olarak tanımlanabileceğini vurgulayan Çelik, "Bulunduğumuz alanın en temel dinamiği antik kent tanımlamasının ötesinde, bir kültürel mirasa dönüşmüş birikimleri de kendi üzerinde barındırıyor olmasıdır. Aizanoi, insanlığın kültürel mirası şeklinde tanımlanabilir bir yaşam alanı." dedi.

Çelik, antik kentte Roma, Bizans, Çavdar Tatarları, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet döneminin izlerinin tamamını bir arada görme şansının bulunduğunu aktardı.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz da ajansın desteğiyle hayata geçilecek projeyi tanıttı.

Etkinlik kapsamında Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, ticaret borsası yapısı ve sütunlu cadde gezildi.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
Nuh tufanından kaldığı düşünülüyor! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak

Nuh tufanından kaldığı düşünülüyor! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Abdullah Avcı Hamit Altıntop Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aizanoi Antik Kenti'nin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 21:08:29. #1.17#