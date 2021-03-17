"Ailem bana inanmadı" diyen kepçe operatörü üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi

Kayseri'de henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle ailesiyle tartışan Yaşar K., kentin en işlek yerlerinden birinde üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Olaya ilk müdahaleyi bölgedeki polis ekipleri yaparken, yangın tüpüyle alevler söndürüldü. "Ailem bana inanmadı, şimdi inanmasınlar da göreyim" diyen Yaşar K. hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle ailesi ile tartışan kepçe operatörü Yaşar K., saat 15:00 sıralarında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

ALEVLER YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler içinde kalan Yaşar K.'ya ilk müdahaleyi meydandaki polisler yaptı. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale ile adamın üzerindeki alevler söndürüldü.

"AİLEM BANA İNANMADI, ŞİMDİ İNANMASINLAR DA GÖREYİM"

Vücudunun baş ve omuz kısmında yanıklar oluşan Yaşar K., "Ailem bana inanmadı, şimdi inanmasınlar da göreyim" dedi.

YARALI ADAM TEDAVİYE ALINDI

Yaşar K., gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis inceleme başlattı.