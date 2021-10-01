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Ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz yaralandı

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İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi çok izlenen dizilerde gösterdiği başarılı performansla tanınan oyuncu Sadi Celil Cengiz, ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazası nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz ve ailesi, ıslak yolda kayan arabalarının duvara çarpması nedeniyle kaza geçirdi. Talihsiz kazada Sadi Cengiz ve babası yaralanırken, şans eseri annesi ise olayı yara almadan atlattı.

İSTİNAT DUVARINA ÇARPTILAR

Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıyusuf mevkiinde meydana gelen kazada dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz'in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki 55 LC 608 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı.

AYAKTA TEDAVİ EDİLDİLER

Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, sanatçı Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor'un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan baba ve oğlu ambulansta ayakta tedavi edildi.

Ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz yaralandı

Ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz yaralandı

Ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz yaralandı

Ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz yaralandı

Ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz yaralandı

Ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz yaralandı
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Haber: Ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz yaralandı - Haberler Magazin
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