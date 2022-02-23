Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanmaya devam ediyor: Evladına kavuşan aile sayısı 35 oldu - Haberler
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Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanmaya devam ediyor: Evladına kavuşan aile sayısı 35 oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanmaya devam ediyor: Evladına kavuşan aile sayısı 35 oldu

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 905 gündür evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 905 gündür evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu. Bu buluşma ile birlikte evlat nöbeti tutan ailelerde 35'inci aile çocuğuna kavuştu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 905 gündür evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu. HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı direnişi, PKK terör örgütünden kopmaları beraberinde getirdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, 2015 yılında 16 yaşındayken terör örgütüne katılan Ferdi Doğan, güvenlik güçlerine teslim oldu. 22 Şubat 2022 tarihinde Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olmaları sağlanan örgüt mensubu, Diyarbakır'a getirildi. Evlat nöbeti tutan baba Abdülsamet Doğan ve eşi Adalet Doğan, Muş'tan Diyarbakır'a geldi. Aile, Sur ilçesinde bulunan İç Kale'de evlatlarıyla buluşturuldu. Ailenin buluşması sevinçle karşılandı. Oğlu teslim olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Abdülsamet Doğan, emeği geçenlere teşekkür ettiğin, darısının diğer ailelerin başına, bir an önce evlatlarına kavuşmalarını dilediğini kaydetti.

(Sedat Irmak -Murat Başal/ İHA)

Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanmaya devam ediyor: Evladına kavuşan aile sayısı 35 oldu

Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanmaya devam ediyor: Evladına kavuşan aile sayısı 35 oldu

Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanmaya devam ediyor: Evladına kavuşan aile sayısı 35 oldu

Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanmaya devam ediyor: Evladına kavuşan aile sayısı 35 oldu

Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanmaya devam ediyor: Evladına kavuşan aile sayısı 35 oldu

Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanmaya devam ediyor: Evladına kavuşan aile sayısı 35 oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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