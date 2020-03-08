Ailelerin direnişi sürüyor, destek çığ gibi büyüyor
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Diyarbakır, Memur Sen, Nurhak, Güncel

Ailelerin direnişi sürüyor, destek çığ gibi büyüyor

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

08.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:08
Ailelerin direnişi sürüyor, destek çığ gibi büyüyor

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. HDP ve terör örgütü PKK'ya karşı direnişlerini 188 gündür aralıksız devam ettiren ailelere bir destek de Memur-Sen'den geldi. Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.


Ensarioğlu, sendika olarak Diyarbakır'da dik durduklarını ve devletin yanında olduklarını aktararak yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ailelere de destek verdiklerini söyledi. Başkan Ensarioğlu, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bizim için 365 gün kadınlarındır. Bu düşünce ile sizin yanınızdayız. Bugün burada direniş gösteren, evlatları için yanıp tutuşan annelerimizin yanındayız. Hiçbir şey hiçbir zaman annelerin gözyaşları kadar değerli olamaz. Eğer ki bir annemiz gözyaşı döküyorsa, evlat hasretiyle yanıyorsa bunun hiçbir tarifi olamaz. Bu gözyaşlarının dökülmesine sebep olanlar er ya da geç bu gözyaşlarında boğulacaklar. Bizler Memur-Sen olarak her zaman annelerimizin yanındayız, onurlu direnişin arkasındayız. Evlatları için burada kar kış demeden bekleyen annelerimiz bizim için kutsaldır. Bizler birileri gibi sokaklarda kadınlara özgürlük, kadın hakları diyerek bağırıp çağıranlar ve sonra dediklerini uygulamayanlardan değiliz. Kadınlarımız başımızın tacıdır, annelerimizin gözyaşları bizim gözyaşlarımızdır, o gözyaşları değerlidir dünyada hiçbir şeyle değişmeyiz. Biz burada onurlu duruşu ve direnişi gerçekleştiren annelerimizin yanındayız. Rabbim tez zamanda buradaki annelerimizin evlatlarına kavuşmasını diliyoruz. Biz Memur-Sen olarak her zaman mağdur ve mazlumun yanındayız. Zamanı geldiğinde sınırlarımızın içinde ve dışında dini, ırkı, ne olursa olsun ayırtmaksızın yanındayız" dedi.


Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu ve beraberindekiler, ziyaretlerinin ardından annelere çiçek dağıttı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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