Aileler soruyor: Espor nedir? Eskişehir Tepebaşı Belediyesi oyun oynayan çocukların ailelerine özel bir etkinlik düzenliyor!

Ülkemizde geniş bir kesim tarafından oyun oynandığı istatistiklerle ortaya çıkmaya devam ediyor. 14 yaşından itibaren turnuvalara katılma şansı bulan genç oyuncuların aileleri ise bir soruyu merak ediyor: "Espor nedir?" Eskişehirli Tepebaşı Belediyesi ePanel etkinliği düzenleyerek bu soruların yanıtlarını verecek. Aileleri bilinçlendirmek adına yapılan bu etkinlik, oyun oynayan gençler için önemli bir adım diyebiliriz.

Espor sektörü ülkemizde gelişmeye devam ederken spor kulüplerinden belediyelere kadar pek çok yerden destek gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda yayıncılar ve sosyal medya fenomenleri de kendi espor takımlarını kurarak pek çok turnuvada yer alıyor. Peki, nedir bu espor? Oyun oynayarak turnuvalara katılmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Eskişehir'e bağlı Tepebaşı Belediyesi bu sefer aileler için bir etkinlik düzenleyerek bu sorulara yanıt vermeye çalışıyor!

ESPOR NEDİR?

Günümüzde en çok duyduğumuz spor çeşiterinden biri olan espor, elektronik ortamda organize video oyunu yarışmalarına verilen isimdir. Oyunlar, genellikle profesyonel oyuncular arasında profesyonel organizasyonlar ile düzenlendiğinde bu ismi alır.

Dünya genelinde yavaş yavaş popülerlik kazanarak şu an zirvelere oynayan sektör, ülkemizde de son yıllarda adını duyurmaya başlamıştır. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi futbol kulüplerinin de destek vermesiyle daha da adından bahsettiren bu sektörde binlerce profesyonel espor oyuncusu yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Esports, espor sektöründeki kazancını açıklayarak bu sektörde ne kadar gelişmemiz gerektiğine de bir vurgu yaptı.

Galatasaray Esports'un 2021 (Ocak-Aralık) yılındaki kar zarar raporlarında Basketbol Erkek-Kadın, Tekerli Sandalye Basketbol, Voleybol Erkek-Kadın ve diğer tüm branşların toplamına bakıldığında giderlerinin gelirlerinden fazla olduğu görülüypr. Ancak bu durum espor için tam tersi bir durum izlemiş, espor branşının diğer popüler branşların aksine tabloda kâr elde ettiği görülüyor.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ EPANEL İLE AİLELERE ESPORU ANLATIYOR

Eskişehir'e bağlı Tepebaşı Belediyesi, ePanel etkinliği düzenleyerek ailelere espor hakkında detaylı bilgiler aktaracak. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katılacağı panelin modetatörlüğünü ise TESFED Eğitim Kurulu Başkanı Yasin Nuri Çakır yapacak.

Uzman Psikolojik Danışman Seyhan Bekir, İletişim Uzmanı Gökhan Güler ve Sosyal Medya Uzmanı Bayram Yıldırım da katılımcılar arasında yer alacak.

EPANEL ETKİNLİĞİ PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Epanel etkinliği 8 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de online olarak gerçekleşecek. ePanel hakkında detaylı bilgi almak ve ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, "www.tepebasi.bel.tr/espor" web adresini ziyaret edebilir.