Aileler razı değildi devreye girip düğünlerini yaptılar
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Aileler razı değildi devreye girip düğünlerini yaptılar

Aileler razı değildi devreye girip düğünlerini yaptılar Sivas'ta ailelerinin rızası olmadığı için evlenemeyip intihara bile kalkışan çift, Sivas Valiliği ve bir yardımlaşma hareketinin devreye girmesi ile aileleri ikna edilip düğünleri yapılarak dünya evine girdi Sivas'ta ailelerinin...

06.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:58

Aileler razı değildi devreye girip düğünlerini yaptılar

Sivas'ta ailelerinin rızası olmadığı için evlenemeyip intihara bile kalkışan çift, Sivas Valiliği ve bir yardımlaşma hareketinin devreye girmesi ile aileleri ikna edilip düğünleri yapılarak dünya evine girdi

SİVAS - Sivas'ta ailelerinin rızası olmadığı için evlenemeyip intihara bile kalkışan çift, Sivas Valiliği ve bir yardımlaşma hareketinin devreye girmesi ile aileleri ikna edilip dünya evine girdi.

Sivas'ta birbirlerini çok seven Serpil Karahan ve Ramazan Aslanhan çifti bir süre önce nişanlanarak dünya evine ilk adımı atmıştı. Bu süreçte yaşanan bazı olumsuzluklar üzerine gençlerin ısrarına rağmen aileler nişanı bozdu. Birbirini çok seven çift ailelerini ikna edebilmek için intihara bile kalkıştı. Ancak aileler bir türlü bu evliliği müsaade etmedi.

Durumdan haberdar olan Sivas Valiliği, Bir Elde Sen Uzat Gönüllü Yardım Hareketi onursal başkanı Ahmet Özaydın'dan destek istedi. Özaydın devreye girerek zorda olsa aileleri ikna etmeyi başardı. Sivas Valiliği ve yardım hareketenin desteği ile çift, geçtiğimiz gün Yenidoğan Mahallesin de bulunan Selimiye parkında gerçekleşen düğünde çift evlenerek dünya evine girdi.

Yardımlaşma grubu adına konuşan Ahmet Özaydın, ailelerin rızasına alarak çiftin düğünlerini yaptıklarını ifade ederek, "Valilik sosyal yardımlaşma vakfı müdürü, sayın valimiz Salih Ayhan beyin talimatı ve onun öngörmesiyle ve Bir elde sen uzat gönüllü yardım hareketiyle birlikte bu güzel ortama hazırladık. Gençler zaman zaman anne ve babalarının razı olmadığı bir takım işlere girişebilirler. Bu Türk toplumunda devamlı olan hadiselerdir. Ama biz büyüklere düşen görev bu durumlarda devreye girip kız ve erkek tarafıyla görüşerek bunu en güzel şekilde halletmek gerekir diye düşündük ve bu anlamda gerek valilik gerek bizler hem kızımızın hem de oğlumuzun anne babasıyla görüşerek mutlu bir sona geldik" dedi.

"15-20 gün parklarda sabahladık"

Serpil Aslanhan, 15-20 gün parkta sabahladıklarını söyleyerek, "Biz bir birimizi çok seviyorduk. Nişan yaptılar sonra eşim ceza evine girdi. Eşim ceza evinden çıktıktan sonra bizi ayırdılar. Nişanımız atıldı. Sonra eşim intihara kalkıştı. Tekrar geri birleştik. Eve çıktık evimiz yandı sokakta kaldık. 15-20 gün parklarda sabahladık. Sonra dayanamadık beraber intihar etmeye kalkıştık. Sonra sosyal yardımlaşma bizi çağırdı. Biz gittik konuştuk düğünümüzü yaptılar. Nikahımızı kıyıp evimizi tutup eşyamızı verdiler. Rabbim devletimizden razı olsun" diye konuştu.

"Çok mutluyuz"

Ramazan Aslanhan, evlendikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, " Çok mutluyuz. Düğünüme annem geldi, abilerim geldi. Hepsi burada. Sosyal yardımlaşmaya gittik. Evinizi tutun eşyanızı vereceğiz dediler. Bizde cezaevi TOKİ'den evimizi tuttuk. Eşyamızı getirdiler, elektriğimizi suyumuzu açtırmak için para verdiler. Nikah parası verdiler. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Aileler razı değildi devreye girip düğünlerini yaptılar

Kaynak: İHA

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