Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde Destek Hizmetleri Semineri

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde "Taşınır Mal İşlemlerine İlişkin Uygulamalı Hizmet İçi Eğitimi ve Merkez İl Müdürlükleri Envanter Programı (MİLKEP)"semineri düzenlendi.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde düzenlenen seminere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcıları Harun Akpınar, İsmet Erdal kuruluş yöneticileri ve satın alma ve taşınır kontrol personelleri katıldı. Kamuda kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemine değinen Akpınar, verimliliğin kaynakların etkin kullanılmasıyla sağlanacağını ifade etti.



Konuşmaların ardından 3 gün süren eğitim programı düzenlendi. ASP İl Müdür Yardımcısı Akpınar, Merkez İl Müdürlükleri Envanter Programı (MİLKEP) ve Yatırım Envanter Takip Sistemi(YETS) konularında sunum yaptı.



Programda ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Konsolide Yetkilisi Süleyman Tanas ve Taşınır Kayıt Yetkilisi Savaş Sönmez tarafından, "Taşınır Mal Yönetmeliği" konusunda seminer düzenledi.



Seminer sonunda, Akpınar, Tanas ve Sönmez karşılaşılan sorunların çözümüyle ilgili katılımcılara bilgi verdiler.



Seminer sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi. - ERZURUM