Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Onlar Ermiş Muradına" isimli kitabı muzır yayın ilan etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Onlar Ermiş Muradına" isimli kitabı muzır yayın ilan etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Onlar Ermiş Muradına' isimli kitabı muzır yayın ilan etti
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, "Onlar Ermiş Muradına" isimli kitabı muzır yayın ilan etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, "Onlar Ermiş Muradına" isimli kitabı muzır yayın ilan etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resen inceleme neticesinde kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu nedenle kitabın ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlamalara tabi olmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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