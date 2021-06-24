Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Onlar Ermiş Muradına" isimli kitabı muzır yayın ilan etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, "Onlar Ermiş Muradına" isimli kitabı muzır yayın ilan etti.