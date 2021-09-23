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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

AA / Atilla Ünal - Haberler | Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü makamında kabul etti.

MİHALGAZİ, ESKİŞEHİR (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü makamında kabul etti.

Akgün, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Bakan Yanık'ın kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçede dezavantajlı gruplar ile ilgili proje hazırladıklarını aktaran Akgün, Bakan Yanık'a İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Cırık ile projeyi anlattıklarını kaydetti.

AA / Atilla Ünal - Son Dakika Haberleri
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