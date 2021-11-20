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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Karabük'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

KARABÜK (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Karabük'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca Karabük Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılmak için kente gelen Yanık, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililer tarafından karşılandı.

Basına kapalı programın ardından Karabük Valiliğini ziyaret eden Yanık, girişte öğrenciler tarafından balonlarla karşılandı. Yanık, daha sonra öğrencilerle balonları uçurdu, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Halk oyunları gösterisini izleyen Yanık, Valiliğe geçerek Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Fuat Gürel'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın antrenmanını izlemek üzere Merkez Spor Salonu'na gelen Yanık, burada oyuncular ve yöneticilerle görüştü.

Takımın oyuncularından Ebru Çam, Bakan Yanık'a forma hediye etti.

MHP Karabük İl Başkanlığını da ziyaret eden Yanık, İl Başkanı Adem Kar ile görüşme yaptı.

Bakan Yanık'a, Vali Gürel, Ünal ve Güneş ile İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Altınöz ve partililer eşlik etti.

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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