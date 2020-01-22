Aile ve Dini Rehberlik bürosu personeli ile istişare toplantısı düzenlendi

22.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:37

Düzenlenen toplantıda, "Diyanet İşleri Başkanlığınca Aile ve Dini Rehberlik Bürosu hizmetlerinde verimi artırmak ve verilen hizmeti daha sistematik hale getirmek amacıyla düzenlenen 2020 yılı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu çalışma programının görüşülmesi, İl ve ilçe müftülüklerince düzenlenen "Temel Aile Bilinci Seminerleri" nin değerlendirilmesi, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında yürütülen danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar ve aksayan hususların masaya yatırılması ve gündemdeki diğer konular görüşüldü.

Toplantıda Aile ve Dini Rehberlik Bürosu personeline hitap eden İl Müftüsü Sayın Güven, "Ailelerimizde sıkıntıları var. Ailelerimizin sıkıntılarını çözmek için gayret edelim. Onların dertleriyle dertlenmeliyiz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak ailelerimiz için ne yaparsak onlar için faydalı olabiliriz diye düşünmeli ve onlara yardımcı ve faydalı olabilmek için gece gündüz demeden fedakârca çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner,il ve ilçe müftülüklerinde görev yapan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu personeli katıldı.

Kaynak: Bültenler