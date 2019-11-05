"Aile Sandığı" oyununun galası yapıldı

05.11.2019 12:50

Mizai Sanat tarafından 4 aylık çalışmayla hazırlanan tek perdelik "Aile Sandığı" oyununun galası gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Esenler Belediyesinin katkılarıyla sahnelenen oyunun galası, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Galaya katılan oyuncu Şafak Sezer, şunları kaydetti:

"Biz 1970 kuşağının çocuklarıyız, bizde de bir sandık vardı. Ailemin 5'inci çocuğu olduğum için genellikle ablalarımın sandıkları vardı. Çeyizleri vardı sürekli bir şeyler saklarlardı. Bizim jenerasyonun daha çok eğlenip gülebileceği bir tiyatroydu. Allah bol gişeler versin. Tiyatrolar boş kalmasın. İnsanların birlikte eğlenip gülmeye ihtiyacı var."

Genel Sanat Yönetmenliğini Recep Terzi'nin üstlendiği oyunda, İstanbul'da kendi halinde geçinen "Durağanca" ailesinin her bir ferdinin kendi dünyalarında yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.

Uğur Akça'nın yazıp yönettiği oyunda Seher Terzi, Mutlu Dereli, Sebahat Adalar, Ömer Duran, Esenay Kılıç, Burak Akarca ve Hatice İrkin rol alıyor.

Kaynak: AA