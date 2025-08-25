Aile Saadeti CANLI izleme linki var mı? 25 Ağustos Pazartesi Aile Saadeti canlı nereden izlenir?

Birbirinden habersiz üç farklı ailenin aynı evde yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye, samimi ve kahkaha dolu olaylarıyla izleyicileri hem güldürüyor hem düşündürüyor. Aile bağlarının yeniden şekillendiği bu sıcak öyküde karakterlerin yaşadığı duygusal dönüşümler ve eğlenceli çatışmalar ekran başındakilere keyifli anlar yaşatıyor. 25 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümü canlı izlemek isteyenler, dizinin resmi yayıncı kanallarının dijital platformları ve mobil uygulamaları aracılığıyla anlık olarak takip edebilecek.

AİLE SAADETİ CANLI İZLEME LİNKİ NEREDE?

Yaz sezonunun sımsıcak ve bol kahkahalı dizisi Aile Saadeti, 25 Ağustos Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Diziyi canlı olarak izlemek isteyenler, ATV'nin resmi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden erişim sağlayabilir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saadet Konağı'nda heyecan ve belirsizlik dolu günler yaşanır. Murat, geçirdiği kriz sonrası gözünü hastanede açar. Kleopatra'nın hazinesini çeyiz sandığında saklayan aile üyeleri, sevinçlerini paylaşırlarken altınları nasıl paraya çevireceklerini planlamaya başlarlar. Fakat işin içine tarihi eser kaçakçılığı riski ve hazinenin peşinde olduğu söylenen gölge kişiler girmesi herkesi tedirgin eder.

Avukat Fikri'nin ani ölümü herkesi derinden sarsar. Fikri'nin intihar ettiğine inanmayan Tekin, gerçeği ortaya çıkarmak için Fikri'nin geride bıraktığı kaseti izlemeye başlar. Bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışırken geçmişle de hesaplaşmaya başlar.

Aile içinde kimin gölge olabileceğine dair şüpheler ortaya çıkar. Gözler Selim ve Ada'ya çevrilir. Öte yandan Selim ve Maya arasındaki ilişki ilerlerken Maya, Selim'e kendini kanıtlama fırsatı sunar. Gönül ve Murat arasında ise duygusal yakınlaşma ilerler. Altınları eritip satma planı yapılırken atölye sahibi onların planlarını öğrenir ve aileye bir teklifte bulunur.

Hazine artık sadece bir servet değil konak için neredeyse bir beladır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gönül, Murat'ın kendisini aldattığını düşünür ve ona tavır alır. Murat, Gönül'ü ve patronu Tekin'i kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Ada'nın dönüşüyle Tekin'in eski yaraları açılır, kardeşlikten intikama uzanan bir hesaplaşma başlar. Tülay ve Öykü ise eşlerinden gelen özürleri yeterli bulmazlar. Konakta kadın dayanışması ön plandadır, kendi yollarını çizmeye karar verirler.

Harun ve Emin ise tesadüfen buldukları gizemli anahtarın peşine düşerler. Harun ve Emin bu sırrın peşinden dehlizlere iner, eski bir parşömen bulurlar. İngilizce yazılmış şiirsel metin, konaktaki hazinenin izini verir.

Murat, metindeki ipuçlarıyla mezarlığa giden yolu bulur. Harun ve Emin ile birlikte gecenin karanlığında yola düşerler. Bu yolculuk, sadece bir hazineyi değil ailelerini yeniden inşa etmenin, birbirlerine güvenmenin de yoludur. Konakta herkes kendi sınavını verirken geçmişin gölgesindeki sır adım adım gün yüzüne çıkmaya başlar.

AİLE SAADETİ KONUSU NE?

Bir yüzyıllık konağın kapıları, akrabalık bağlarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yollarını kesiştirir. Her biri geçmişin yükleriyle gelen bu karakterler, aynı çatı altında "aile" olmanın ne demek olduğunu yeniden keşfeder. Başta birbirine yabancı olan bu üç aile, zamanla hem komik hem de derin duygusal anılarla gerçek bir büyük aileye dönüşür.

KARAKTERLER VE OYUNCULAR

Burak Dakak – Murat

Anneannesi Salime tarafından büyütülmüş, zeki ve becerikli bir gençtir. Kumar tutkusu başına bela olurken, konağa gelen Gönül'e aşık olur.

Buse Meral – Gönül

Hemşire olarak Saadet Hanım'ın bakımını üstlenmek üzere konağa gelir. Zamanla Murat'a aşık olur ve konağın vazgeçilmez parçası haline gelir.

Zerrin Sümer – Salime

Torunu Murat'a tek başına bakmış, disiplinli ve geleneksel bir büyükanne figürüdür.

Fatih Al – Harun

Zengin ama aşırı cimri bir adamdır. Paraya olan düşkünlüğü ve yurt dışına kaçma planları başını derde sokar.

Vildan Atasever – Tülay

Harun'un eşi olan Tülay, lüks tutkunu ve gösterişli yaşam hayalleri kuran bir kadındır.

Hakan Yılmaz – Tekin

Konağın asıl varisi olan Tekin, Saadet Hanım'ın mirasını başkalarının almasıyla savaşa girer.

Hakan Karsak – Emin

Temiz kalpli bir kuyumcudur. İtibarını geri kazanmak için geçmişin hatalarıyla yüzleşir.

Esra Kızıldoğan – Öykü

Emin'in eşidir. Hem editörlük yapar hem de çocuklara İngilizce öğreten bir eğitimci rolündedir.

Sibel Aytan – Maya

Tülay ile Harun'un sosyal medya tutkunu kızlarıdır. Kendini influencer gibi görür.

Kürşat Demir – Doberman Selim

Rap tutkunu, gangster özentisi bir gençtir. Maya ile tanışınca hayatı değişir.

Ahmetcan Nurman – Pars

Şımarık ve zengin bir çocuk olan Pars, parası bitince hayatın gerçek yüzüyle tanışır.

Ada Şahin – Şiir

Duygusal ve edebiyata düşkün bir kızdır. Emin'in kalbini fetheder.

Muhammed Mete Karabey – Roman

Emin ve Öykü'nün oğlu. Zorbalığa uğrayan, duygusal yönü ağır basan bir çocuktur.

