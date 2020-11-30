Genç kızın ayırmaya çalıştığı aile kavgası kanlı bitti! Elindeki tüfeğin ateş alması sonucu baba ağır yaralandı

Denizli'de babası ile annesinin tartışmasını ayırmak isteyen genç kızın dahil olduğu kavgada, babanın elindeki tüfek aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla kanlar içinde kalan baba yere yığıldı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, genç kız gözaltına alındı.

Buldan İlçesi Derbent Mahallesinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde tartışan baba U.P., ile D.P.'nin kavgasını ayırmak isteyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ü.P., babası ile tartışmaya başladı. Aile üyeleri arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

SAÇMALAR KAFASINA İSABET ETTİ

Bu sırada baba U.P.'nin elinde bulunan tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar baba U.P.'nin kafasına isabet etti. 43 yaşındaki adamın kanlar içinde yerde kalması sonucu aile üyeleri sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

GENÇ KIZ GÖZALTINA ALINDI

Genç kız gözaltına alınırken baba Ü.P., ağır yaralı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Burada bir süre tedavi altında tutulan Ü.P., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı