Aile hekimleri kaçta açılıyor? Aile hekimliği kaçta açılıyor? 2021 Sağlık ocağı çalışma saatleri hafta içi,hafta sonu!

Aile hekimleri kaçta açılıyor? Sağlık ocağı çalışma saatleri merak ediliyor. Aile hekimliği kaçta açılıyor? 2021 sağlık ocağı çalışma saatleri kaçla kaç arası? sorularının cevaplarını sizler için derledik. Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, pandemide aile Hekimiği her gün açık mı?