Aile Danışmanı Tongar: Eş seçimi evliliği etkiler

Tongar: Gençler mutlu evlilik görmediği için evlenmekten korkuyor Eş seçiminin önemine vurgu yapan Tongar, "Öyle bir eş seç ki, öyle güzel bir yola niyet et ki çocukluğunda yaşadığın bütün dezavantajlı süreçleri değiştirsin" dedi.

Aile danışmanı Tongar, zamanın gençlerinin evliliğe bakışının değiştiğini belirterek, "Yeni nesilde evlilik yaşı 30'un üzerine çıktı. Çünkü birçoğu mutlu evlilik görmemiş. Bu yüzden korkuyorlar. Mutlu örnekler görmeye ihtiyacı var gençlerin." diye konuştu.

Bağcılar Belediyesi ile AK Parti İlçe Kadın Kolları'nın işbirliğiyle düzenlenen "İyileşen Evliliğim" isimli seminerde aile danışmanı, yazar Hatice Kübra Tongar, Bağcılarlılarla buluştu. Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda Tongar, evliliğin dünü, bugününü, geleceğini ve mutlu aile kurmanın formüllerini anlattı. Hayattaki ilk evlilik ilişkisini anne babamızın evliliğine bakarak öğrendiğimizi söyleyen Tongar, "Annen ile babanın ilişkisinde sen etken değil pasiftin. Onlar mutsuz bir aile ortamı kurmuş olabilir ama sen öyle bir eş seç ki, öyle güzel bir yola niyet et ki çocukluğunda yaşadığın bütün dezavantajlı süreçleri değiştirsin. Yeni ve tutarlı ilişki her şeyi değiştirir" dedi.

Gençlerin mutlu örneklere ihtiyacı var

Hangi evde doğduğumuzun hangi evi seçtiğimiz üzerinde etkisi olduğunu söyleyen Tongar, "Yetişkinlik yıllarımızın yüzde 25'i çocukluk yıllarımızdan etkilenir. Bu yüzden ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişki ne ise eşimizde de ya aynısını ya da telafisini ararız" diye görüşlerini paylaştı.

Aile içinde bir sistemi sağlam oturtabilmek için "Aile içi iletişim, iyi niyet, emek ve gayret olmalıdır" maddelerinin gerekliliğine vurgu yapan Tongar, zamanın gençlerinin evliliğe bakışıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Yeni nesilde evlilik yaşı 30'un üzerine çıktı. Çünkü birçoğu mutlu evlilik görmemiş. Bu yüzden korkuyorlar. Mutlu örnekler görmeye ihtiyacı var gençlerin."

Yoğun ilgi gören programın sonunda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Tongar'a çiçek takdim etti.

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