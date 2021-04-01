KAHRAMANMARAŞ - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası Otizm Farkındalık Günü için maviye büründü
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KAHRAMANMARAŞ - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası Otizm Farkındalık Günü için maviye büründü

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası otizme dikkati çekmek ve bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Kahramanmaraş'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası otizme dikkati çekmek ve bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde dünya çapında eşzamanlı düzenlenen "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası mavi ışığa büründü.

Gün öncesinden etkinliklere başlayarak vatandaşların dikkatini çekmek istediklerini belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kampanya kapsamında hizmet binasını mavi renkle ışıklandırdıklarını söyledi.

Işıkların 3 gün boyunca her akşam yanacağını belirten Kaya, "Diğer etkinliklerimizde sabah itibariyle devam edecek. Gün içerisinde Onikişubat gündüz bakımevinde ailelerimize yönelik otizme farklı bakış paneli, otizmli çocuklar için etkinlikler, onların bizim için hazırladığı sürpriz etkinlikler olacak. Otizmin rengi olan mavi dondurma şovuyla yine tüm dünyanın dikkatini çekeceğiz. Bizlerde otizme böylelikle farklı bir bakış açısı getireceğiz." diye konuştu.

Valiliğin talimatları doğrultusunda Kahramanmaraş'taki kamu kurumlarının bina girişlerini mavi balonlarla süsleneceklerini belirten Kaya, imkanlar dahilinde bazı kurum binalarında mavi renkle ışıklandıracaklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası Otizm Farkındalık Günü için maviye büründü
KAHRAMANMARAŞ - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası Otizm Farkındalık Günü için maviye büründü
KAHRAMANMARAŞ - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası Otizm Farkındalık Günü için maviye büründü
KAHRAMANMARAŞ - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası Otizm Farkındalık Günü için maviye büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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