Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yümnü'den Rektör Karakaş'a Ziyaret - Haberler
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yümnü'den Rektör Karakaş'a Ziyaret

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yümnü'den Rektör Karakaş'a Ziyaret

Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Veysi Demir'in de yer aldığı ziyarette kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hususunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yayınlarından "81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanları" kitabını Rektör Karakaş'a hediye etti.

Rektör Karakaş, nazik ziyaretleri nedeniyle misafirine teşekkür etti.

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