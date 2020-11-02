Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam ihtiyaca göre daha da artırılacak.