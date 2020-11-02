Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam...

02.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:58
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam ihtiyaca göre daha da artırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam ihtiyaca göre daha da artırılacak. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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