Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ertem'den Vali Doğan'a ziyaret

05.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:34

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Ertem ve beraberindeki heyet burada Vali Doğan'la bir süre görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk'in de hazır bulunduğu ziyarette Ertem, ev sahipliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA