Aile Bakanı kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?

Yeni Aile Bakanı kim oldu? sorusu Resmi Gazete'te yayımlanan kararla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişmesinin ardından merak edilen sorulardan biri oldu. Buna göre yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine AK Parti MKYK üyesi Derya Yanık getirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. Kararnameye göre yeni bakanlıklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine AK Parti MKYK üyesi Derya Yanık getirildi.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İKİYE AYRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Mevcut kabinedeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı böylece iki ayrı bakanlığa bölünmüş oldu. Mevcut Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un görevi sona ererken kurulan iki yeni bakanlığa Derya Yanık (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı) ve Vedat Bilgin (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) atandı.

YENİ AİLE BAKANI KİMDİR?

Mevcut Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un görevi sona ererken kurulan iki yeni bakanlığa Derya Yanık (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı) ve Vedat Bilgin (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) atandı.

DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır.

İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etmiştir.

Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.