Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları ve Aile Arasında özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aile Arasında filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Aile Arasında filmi hakkında Aile Arasında konusu, Aile Arasında özeti ve Aile Arasında oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Aile Arasında filminin detayları…

Aile Arasında filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Aile Arasında filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Arasında konusu nedir, Aile Arasında oyuncuları kimler ve Aile Arasında özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLE ARASINDA FİLMİNİN ÖZETİ

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikâh, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir? Muhteşem Kadrosu, hız kesmeyen mizahıyla film, izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir komedi vaat ediyor.

AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Gülse Birsel, Şevket Çoruh

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (125 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma

Senaryo: Gülse Birsel