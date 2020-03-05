AİHM, Platini'nin futboldan men cezasına yaptığı itirazı reddetti

05.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:56

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, futboldan 4 yıl men edilen eski Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini'nin cezasına yaptığı itirazı reddetti.



Mahkemeden yapılan açıklamada, eski Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter'den 2011 yılında 2 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 1 milyon 800 bin euro) alarak FIFA etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Platini'nin cezasında insan haklarını ihlal edecek nitelikte bir duruma rastlanılmadığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle