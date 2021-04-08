AİHM, Çekya'nın çocukluk dönemi aşılarını zorunlu kılma kararını destekledi
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BBC

AİHM, Çekya'nın çocukluk dönemi aşılarını zorunlu kılma kararını destekledi

BBC - Haberler | Sağlık
AİHM, Çekya'nın çocukluk dönemi aşılarını zorunlu kılma kararını destekledi

AİHM, Çekya'nın aşı yaptırılmamış çocukların okula alınmaması politikasının özel yaşama müdahaleyi içermekle birlikte, kamu sağlığının da korunması gerektiğini kaydetti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Çekya'da çocuklara okul öncesi yapılan rutin aşıları zorunlu kılma kararını destekledi.

Çocuklarını aşılatmadıkları için ceza alan veya çocukları okula alınmayan aileler, hak ihlali gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

AİHM, Çekya'nın aşı yaptırılmamış çocukların okula alınmaması politikasının özel yaşama müdahaleyi içermekle birlikte, kamu sağlığının da korunması gerektiğini kaydetti.

Mahkemenin önüne gelen vakaların hepsi koronavirüs salgını öncesine ait.

Ancak, çocuklukta yapılan rutin aşılamalar Covid-19'un yayılması karşısında daha yakından inceleniyor.

1'e karşı 16 oyla alınan karar, AİHM'nin çocuklara yönelik aşılamalarla ilgili verdiği ilk hüküm oldu.

Gerekçeli kararda, "Önlemler 'demokratik bir toplumda gerekli' olarak görülebilir" denilirken, "Amaç, her çocuğun aşılama ya da sürü bağışıklığı yoluyla ağır hastalıklara karşı korunması olmalı" ifadeleri yer aldı.

Çekya'daki yasalara göre, anne ve babalar sağlık nedenleriyle mümkün olmadığı durumlar hariç, çocuklarını bir dizi çocukluk hastalığına karşı aşılatmak zorunda.

Ancak aşılar zorla yapılamıyor ve çocuklar okul çağına geldiklerinde bu gerekçeyle dışlanamıyor.

Mahkemenin önüne gelen beş vakada ise aşılanmayan çocukların yuvalara ve anaokullarına alınmaması söz konusu.

Vakalardan birinde aile, kızlarının MMR aşısı (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) aşısı olmasını reddetti.

Söz konusu çocuk 2006'da anaokuluna başlamış, ancak iki yıl sonra aile doktorunun okul müdürüne çocuğun aşı olmadığını söylemesi üzerine okuldan uzaklaştırılmıştı.

Daha sonra bir Çek mahkemesi, çocuğun okula devam etmesinin diğer okul öncesi yaştaki çocukları tehlikeye atabileceği gerekçesiyle, okulun kararını destekledi.

Diğer çocukların da anaokulu ve yuvalara girişi engellenirken, bir babaya da çocuklarının aşılarını tam yaptırmadığı için para cezası verildi.

Çekya, çocukluktaki aşıları zorunlu kılan tek AB ülkesi değil.

Almanya'da da geçen yıl tüm anne ve babaların çocuklarına kızamık aşısı yaptırması zorunlu kılınmış, aksi takdirde 2500 euro para cezası verileceği belirilmişti.

Fransa ve İtalya da son yıllarda kızamık vakaları görülmesi üzerine aşılama kurallarını değiştirmiş, İngiltere'de de aşılanma oranlarının düşmesi üzerine hükümet 2018 ve 2019'da aşı kampanyası başlatmıştı.

BBC
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