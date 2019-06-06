AİHM, Balyoz davasıyla ilgili yapılan başvuruyu esasa girmeden usulden reddetti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de 'Balyoz davasıyla' ilgili 2010 yılında yapılan başvuruyu, esasa girmeden usulden incelememeyi reddetti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de 'Balyoz davasıyla' ilgili 2010 yılında yapılan başvuruyu esasa girmeden usulden incelememeyi reddetti.
AİHM, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve 2015 yılında hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın yaptıkları ortak başvuruyu bugün karara bağladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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