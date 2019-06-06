AİHM, Balyoz davasıyla ilgili yapılan başvuruyu esasa girmeden usulden reddetti

AİHM, Balyoz davasıyla ilgili yapılan başvuruyu esasa girmeden usulden reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de 'Balyoz davasıyla' ilgili 2010 yılında yapılan başvuruyu, esasa girmeden usulden incelememeyi reddetti.

AİHM, Balyoz davasıyla ilgili yapılan başvuruyu esasa girmeden usulden reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de 'Balyoz davasıyla' ilgili 2010 yılında yapılan başvuruyu esasa girmeden usulden incelememeyi reddetti.

AİHM, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve 2015 yılında hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın yaptıkları ortak başvuruyu bugün karara bağladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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