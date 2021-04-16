AİHM, Ahmet Altan ile ilgili kararını açıklayacak
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AİHM, Ahmet Altan ile ilgili kararını açıklayacak

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün gazeteci yazar Ahmet Altan'ın Türkiye aleyhine yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıklayacak.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün gazeteci yazar Ahmet Altan'ın Türkiye aleyhine yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıklayacak. Avukatı, 1500 gündür tutuklu olan Ahmet Altan'ın başvurusuna ilişkin ne dedi?

AİHM, Ahmet Altan ile ilgili kararını açıklayacak

Kaynak: DailyMotion.com

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