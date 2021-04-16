AİHM, Ahmet Altan ile ilgili kararını açıklayacak
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün gazeteci yazar Ahmet Altan'ın Türkiye aleyhine yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıklayacak.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün gazeteci yazar Ahmet Altan'ın Türkiye aleyhine yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıklayacak. Avukatı, 1500 gündür tutuklu olan Ahmet Altan'ın başvurusuna ilişkin ne dedi?
Kaynak: DailyMotion.com