Aidat kavgasında kan aktı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aidat kavgasında kan aktı: 1 yaralı

02.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:08

- Aidat kavgasında kan aktı: 1 yaralı Sitede mülk sahibi olan Salih Binek: "160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişide bence haklı" Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir site sakini aidata kısa sürede iki kere zam yapılmasına karşı çıkarak site yöneticisiyle tartıştı.

- Aidat kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Sitede mülk sahibi olan Salih Binek:

"160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişide bence haklı"

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir site sakini aidata kısa sürede iki kere zam yapılmasına karşı çıkarak site yöneticisiyle tartıştı. Tartışma sonrasında ise belinden çıkardığı silahla yönetici ayağından vurarak kaçtı. Sitede mülk sahibi olan kişinin söylediği "160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişide bence haklı" sözleri şaşkınlık oluşturdu.

Olay, Serdivan ilçesi Süleyman Binek Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, sitenin aidatına kısa sürede iki kere zam yapılmasına tepki gösteren site sakini B.Y. konuşmak için site yöneticisi F.B.'nin yanına gitti. Aralarında yaşanan tartışma sonrasında B.Y. belinden çıkardığı silahla site yöneticisini bacağından vurarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde yere yığılan yöneticiyi görenler durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı F.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Olay ile ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken sitede mülk sahibi olan Salih Binek'in, "160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişide bence haklı" ifadesi şaşkınlık oluşturdu.

Sitede mülk sahibi olan Salih Binek, "160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişide bence haklı. Aralarında tartışma mı yaşandı ben bilmiyorum. Toplantılara falanda katılmadım. Katılsam ne olacak? Bu site 3 kişinin elinde dönüyor" dedi.

Aidat kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Aidat kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Aidat kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Aidat kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Aidat kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

İlgili Haberler

Esenyurt'ta komşu kavgasında kan aktı
Esenyurt'ta komşu kavgasında kan aktı
Son dakika haber... Alacak verecek kavgasında kan aktı...Panik anları kamerada
Son dakika haber... Alacak verecek kavgasında kan aktı...Panik anları kamerada
İki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada, yol kan gölüne döndü: 3 ölü, 1 yaralı
İki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada, yol kan gölüne döndü: 3 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Babel Erol Bulut Fatih Terim Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aidat kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 13:18:00. #1.14#
title