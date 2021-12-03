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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT Kızılay Giyim Mağazasını Ziyaret Etti

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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT Kızılay Giyim Mağazasını Ziyaret Etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, öğrencilerin farklı giyim eşyalarını ücretsiz alma imkanına sahip olduğu AİÇÜ ve Kızılay işbirliğiyle kurulan Kızılay Butiğini ziyaret etti.

AĞRI (Bültenler) - AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Faruk KAYA ile Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK ve Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan TATLI ile birlikte merkezi yerleşkedeki Öğrenci Yaşam Merkezinde hizmete giren 47'nci Kızılay Butiğini ziyaret etti.

Ülkemizin önde gelen markalarının yaptığı bağışlardan oluşan 3 bin parça giyim eşyasının yer aldığı ve açıldığı 20 Ekim'den bu güne kadar yaklaşık 600 öğrencinin yararlandığı butikle ilgili TATLI'dan bilgi alan Prof. Dr. KARABULUT, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin her türlü giyim ihtiyacının ücretsiz karşılanabilmesi imkanını sunan ve bu projeyle yardımlaşma, paylaşma, gönüllülük duygusunun pekişmesine katkı sağlayan Türk Kızılayı'na teşekkür ettiğini söyledi.

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