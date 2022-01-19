AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı tarafından gerçekleştirilen IC Mutluluk Harekatı etkinliğinde Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı tarafından gerçekleştirilen IC Mutluluk Harekatı etkinliğinde Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer ve IC Vakfı gönüllü üniversite öğrencileriyle birlikte, Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Ağrılı çocukların yılbaşı hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan IC Mutluluk Harekatı ile IC Holding Grup Şirketleri çalışanları tarafından alınan hediyeler, 10 okuldaki yüzlerce öğrenciye teslim edildi.

Çocukların hayallerini listeledikten sonra hazırlıklara başladıklarını belirten IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer, "Çocukların hayalleri olan bebekler, oyuncak arabalar, giysiler ve daha birçok sürprizle onlarla buluştuk. Onların gözlerindeki mutluluk ışıltısı bizleri de mutlu etti. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek bizlere huzur verdi" dedi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Üniversitemize ismini veren saygıdeğer iş insanı ve eğitim gönüllüsü İbrahim Çeçen beyin liderliğinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile kentin gelişmesine katkı sağlayan IC Vakfı'nın başlattığı IC Mutluluk Harekatı etkinliğinde, minik yüreklerle bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - AĞRI