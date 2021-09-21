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Ahu Yağtu meslektaşının eski eşiyle yakalandı

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Ahu Yağtu meslektaşının eski eşiyle yakalandı

Cem Yılmaz'dan sekiz yıl önce boşanan oyuncu ve eski manken Ahu Yağtu, 'Kardeşlerim' dizisindeki rol arkadaşı Celil Nalçakan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Yağtu, meslektaşının eski eşiyle görüntülendi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Komedyen Cem Yılmaz'la sekiz yıl önce boşanan oyuncu ve eski manken Ahu Yağtu, yeni bir aşka yelken mi açtı?

Atv'de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisindeki rol arkadaşı Celil Nalçakan ile aşk yaşadığı iddia edilen Ahu Yağtu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile Nişantaşı'nda Snob Magazin objektiflerine takıldı.

Sabahın erken saatlerinde bir klinik çıkışı boyundaki boyunlukla dikkat çeken Yağtu ile Tursan, görüntülendiğini fark edince kısa bir panik yaşadı.

Can Tursan ile hızlı adımlarla bir kafeye giren Yağtu, "Beyefendi kim?" sorusuna "Arkadaşım" diye cevap verdi.

Oyuncu, boyunlukla ilgili ise "Boynum tutuldu o yüzden doktora geldik" dedi.

Ahu Yağtu meslektaşının eski eşiyle yakalandı

Ahu Yağtu meslektaşının eski eşiyle yakalandı

Ahu Yağtu meslektaşının eski eşiyle yakalandı

Ahu Yağtu meslektaşının eski eşiyle yakalandı

Ahu Yağtu meslektaşının eski eşiyle yakalandı

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Haber: Ahu Yağtu meslektaşının eski eşiyle yakalandı - Haberler Magazin
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