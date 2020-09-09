Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın kızı kimdir? Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in babası kimdir? Ahu Tuğba'nın kendisine bire bir benzeyen kızı Anjelik Calvin kimdir? Ahu Tuğba kaç evlilik yaptı? Anjelik Calvin'in babası kim?

Yeşilçam'a damga vuran ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, görenleri şoke ediyor. Annesine benzerliğiyle oldukça dikkat çeken Anjelik Calvin, yaptığı mesleklede herkesi şaşırttı. Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kimdir?

AHU TUĞBA KİMDİR?

13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. Asıl adı Canan Tuğba Çetin'dir. Babası ile annesi boşandı. Maçka İlkokulu'nu, Atatürk Kız Ortaokulu'nu bitirdi.Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü. Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.

AHU TUĞBA KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Ahu Tuğba 10 evlilik yapmıştır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir;

1.evliliği: 1973 yılında daha 14 yaşında iken okul arkadaşı ile evlendi kısa sürede boşandı.

2.evliliği: 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile evlendi. 1983 yılında boşandı.

3.evliliği: Nafiz Kavi ile evlendi. bir yıl sonra ayrıldı.

4.evliliği: 1984 yılında Süha Kutlu ile evlendi.

5.evliliği: 13 Mayıs 1988 tarihinde Osman Soyer ile evlendi. Ekim 1988 de boşandı.

6.evliliği: Enis Karaduman ile evlendi.

7.evliliği: Mete Has ile evlendi.

8.evliliği: 1991 yılında Fransız Pascal Levaseur ile evlendi. 22 Nisan 1992 tarihinde boşandı.

9.evliliği: 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu Anjelik" adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır. 2010 yılında boşandı.

10.evliliği: 2010 yılında İzmirli varlıklı biri ile evlendi.

AHU TUĞBA'NIN KIZI ANJELİK CALVİN KİMDİR?

Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Ahu Tuğba'nın 27 yaşındaki kızı Anjelik Calvin, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Kendi bölümünün dışında Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış; silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile merak ediliyor.