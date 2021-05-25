Ahtapot yemek haram mı?
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Ahtapot yemek haram mı?

Ahtapot yemek haram mı?
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Vatandaşlar ahtapot yemek haram mı yoksa helal mi araştırıyor. Diyanet'in fetvasına göre ahtapot yemek caiz midir? Ahtapot yemek haram mı? Ahtapot yemek ile ilgili fetva bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ahtapot yemenin hükmü merak ediliyor. Ahtapot yemek caiz mi, günah mı, haram mı? Diyanet'e göre ahtapot yemek haram mıdır? Dinimizde ahtapot yemek caiz mi, helal mi, haram mı, günah mı?

AHTAPOT YEMEK HARAM MI?

Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri yenir mi?

Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35).

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre ahtapot, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).

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