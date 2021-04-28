Ahşap oyna kursuna kadınlardan büyük ilgi
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Ahşap oyna kursuna kadınlardan büyük ilgi

İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Haberler | Yerel

- Ahşap oyna kursuna kadınlardan büyük ilgi Balıkesir'in Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Ahşap Oyma Kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

- Ahşap oyna kursuna kadınlardan büyük ilgi

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Ahşap Oyma Kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Davut Demirdağ'ın eğitmenliğini yaptığı 412 saatlik kursa katılan 13 kişinin 9'unu kadınlar oluştururken, kadınlar kızları için çeyiz sandığı hazırlıyorlar.

Havran Halk Eğitimi Müdürlüğünün haftada 5 gün düzenlediği Ahşap Oyma Kursuna katılan kadınlar çeyiz sandığı, çerçeve, masa ve saatler yapıyorlar. Ahşapları titizlikle oyarak desen veren kadınlar kursa katılmaktan mutlu olduklarını söyledi. Kurs eğitmeni Davut Demirdağ da, kadınların bu işe daha meraklı olduklarını söyledi. Kursa katılmaktan mutlu olduğunu anlatan Emel Çam, "Hobi olarak başladım. Gelir miyim gelmez miyim diye düşündüm. Ama hoşuma gitti. Bırakamıyorum şimdi de. Kızlarıma bir şeyler yapıyorum. Sandık yaptım. Oyma, tepsi yani çok yaptım. Tabak yaptım. Puf yaptım. Yani hepsini yaptım sayılır şu ana kadar" dedi. Nazife Yıldız da," Ben kursa İş-kur sebebi ile başladım. Bu ahşap oyma hoşuma gitti. Devam ediyorum. Çocuklarıma çeyiz yapıyorum. Kendi evime dekorlar yapıyorum. Masa sehpa yaptım. Çeyiz sandığı yaptım. Aynalar, saatler ve çay tepsileri yaptım" dedi. Salih Alan ise, " Atıl durumda olan ahşapları bile çok değerli hale getirebiliyoruz. Özellikle bu çeyiz sandıklarını yapıyorum. Bayan arkadaşlar bizden daha hızlı. Biz onlara yetişemiyoruz. Gene de elimizden geldiği kadar bu kursa devam etmeye çalışıyoruz" dedi. Usta Öğretici Davut Demirdağ da, " 13 kursiyerimiz var. Bunların 9'u kadın. Kadınlar bu işe daha çok meraklı Daha güzel işler çıkarıyorlar" diye konuştu.

Ahşap oyna kursuna kadınlardan büyük ilgi
Ahşap oyna kursuna kadınlardan büyük ilgi
Ahşap oyna kursuna kadınlardan büyük ilgi
Ahşap oyna kursuna kadınlardan büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

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