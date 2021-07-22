Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
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Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'ın Ermenek ilçesinde ahşap binada çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde ahşap binada çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Yangın, gece saat 24.00 sıralarında Meydan Mahallesi Havluiçi Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, ahşap evden alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyüyerek ahşap evi tamamen sarması üzerine polis ekipleri bitişikte bulunan evlerde oturanları tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir köpeğin telef olduğu yangında, boş ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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