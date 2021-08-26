Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor

Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Altınyayla ilçesindeki 126 yıllık Altınyayla Merkez Cami, duvar işlemeleri ve ahşap tavan motifleri ile ilgi çekiyor.

SİVAS'ın Altınyayla ilçesindeki 126 yıllık Altınyayla Merkez Cami, duvar işlemeleri ve ahşap tavan motifleri ile ilgi çekiyor.

1895 yılında ilçe eşrafından Ahmet Ağa tarafından dönemin ustalarına yaptırılan Altınyayla Merkez Cami, duvar işlemeleri ve ahşap tavandaki motifleri ile görenleri hayran bırakıyor. 12 ahşap direk üzerine kurulu olan cami, minber ve kürsü arasındaki uyumu ile de öne çıkıyor. İlçe halkının çok sevdiği cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Cami hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, "Ülkemizin nadide eserlerinden olan camimiz 12 ahşap direk üzerine kurulmuş, duvar işlemeleri ve tavandaki eşsiz motifleri ile minber ve kürsü arasındaki eşsiz uyumu ile gelen misafirleri adeta büyüleyen tarihi bir mekandır. İlçemize gelen misafirlerimizi, ortamı itibariyle bambaşka mekanlara götüren bu muazzam camimize davet ediyoruz" dedi.


Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Jens Stoltenberg Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Gervinho Arda Güler Ozan Tufan Hikmet Karaman Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 10:07:48. #1.16#

title