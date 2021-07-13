Ahmetli'den Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ve meclis üyelerini makamında konuk etti. Ziyarette ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan Meclis Üyeleri Salih Tekeli ve Mehmet Ali Çay ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş da yer aldı. İlçede gerçekleştirilen prestij cadde çalışmaları için teşekkür eden Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının da hayırlı olmasını temenni etti. Ziyarette ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini konuklarına armağan etti.

Kaynak: Bültenler