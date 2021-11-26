Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Türk Dünyasının Entegrasyonuna Yönelik Nazarbayev Modeli" Konferansı Başladı

Kazakistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü ve "İlk Cumhurbaşkanlığı Günü" etkinlikleri kapsamında Nursultan Nazarbayev Fonu tarafından düzenlenen "Türk Dünyasının Entegrasyonuna Yönelik Nazarbayev Modeli" başlıklı uluslararası konferans, 26 Kasım 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde başladı.

26-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan konferansın ilk gününde; "Nursultan Nazarbayev, Türk Dünyası Entegrasyonu Mimarı" ve "Türkistan, Türk Dünyasının Manevi Başkenti" başlıklı oturumlar tamamlandı.

Oturum başkanlığını Nursultan Nazarbayev Fonu Genel Müdür Yardımcısı İgor Rogov'un yaptığı "Nursultan Nazarbayev, Türk Dünyası Entegrasyonu Mimarı" başlıklı günün ilk oturumunda; Nursultan Nazarbayev Fonu Başkanı Dariğa Nazarbayeva, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Heyeti Başkanı Kayrat Mami, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Askhat Aymagambetov, Türkistan Eyalet Valisi Umirzak Shukeyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Duysen Kaseinov, Uluslararası Türk Akademisi Genel Sekreteri Darkhan Kydyrali, Kazakistan Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Marat Azilkhanov ve Üniversitemiz Rektörü Dr. Janar Temirbekova söz aldı.

Günün ikinci oturumu "Türkistan, Türk Dünyasının Manevi Başkenti" temasıyla gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Üniversitemiz Rektörü Dr. Janar Temirbekova'nın yaptığı seminere; Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Profesörü Mambet Koygeldiyev, Manas Türk-Kırgız Üniversitesi Rektörü Profesör Alpaslan Ceylan, Nazarbayev Üniversitesi Kazak Dili ve Türkoloji Bölümü Başkanı Profesör Yulay Şamiloğlu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Tursun Hazretali, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırma Enstitüsü Sosyo-Politik Araştırma Bölümü Araştırmacısı Madina Bektenova, Avrasya Araştırma Enstitüsü Baş Araştırmacısı Daulet Jaylıbayev, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Aydana Akesina ve Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar katıldı.

Programda; "Türkistan Şehri ve Türk Dünyası", "Kültürlerarası İletişimde Türkistan'ın Rolü", "Türkistan'ın Etnokültürel Ortamı" ve "Bağımsız Kazakistan Şehirciliği" temaları işlendi.

Uluslararası konferansın ilk günü, "Nursultan Nazarbayev Fonu'nun Genç Bilim İnsanlarına Yönelik Düzenlediği Yarışmalar" konulu oturum ile sona erdi.

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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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