Ahmet Yesevi Üniversitesinde Toplu Sünnet Merasimi Düzenlendi - Haberler
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Ahmet Yesevi Üniversitesinde Toplu Sünnet Merasimi Düzenlendi

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Ahmet Yesevi Üniversitesinde Toplu Sünnet Merasimi Düzenlendi

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet töreni, 29 Eylül 2021 tarihinde Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet töreni, 29 Eylül 2021 tarihinde Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkistan halkına destek amacıyla düzenlenen etkinliğin bu yılki programının açılışına Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Kazak ve Türk milletvekilleri, Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Kazakistan Millet Meclisi Vekili Galimjan Tilu, Rektör Dr. Janar Temirbekova, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Türkistan halkı katıldı.

Program, geleneksel Kazak halk dansları topluluğunun gösterisi, mini konserler ve çeşitli dans gösterileriyle devam etti. Etkinlik, programa katılan ailelere ve çocuklara sunulan hediyelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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