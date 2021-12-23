Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, iki kurum arasındaki iş birliği imkanları ele alındı. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Cengiz Tomar adına dikilmiş fidan sertifikasını takdim ederek nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

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